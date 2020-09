Etnabook 2020: al via domani la 2°edizione con letture e premiazioni

Torna Etnabook, il Festival Internazionale del Libro e della Cultura. Location della seconda edizione del festival il Palazzo della Cultura di Catania. Tre giorni gravidi di cultura, dal 25 al 27 settembre, dove tantissimi eventi si susseguiranno dalla mattina fino alla sera in un turbinio di arte, dedicata alla tematica “Le Metamorfosi – Evoluzione e Rivoluzione.”

Moltissimi gli ospiti di fama internazionale: Antonio Caprarica, Barbara Bellomo, Rosario Palazzolo, Luca Vullo, Claudio Pelizzeni, Sara Rattaro, Anna Giurickovic Dato e, ancora, Daniele Di Frangia, Sarah Donzuso, Dora Marchese, Costanza DiQuattro, Luca Quarin.

Non solo cultura. Il festival, infatti, toccherà tantissimi temi correlati da laboratori, come il laboratorio di Yoga a cura di Giorgia Landolfo dal titolo “Medita, Scrivi, Trasformati” a partecipazione gratuita. Una sezione, inoltre, sarà dedicata ai bambini Etnakids, curata da Matilde Leonforte. Obbiettivo di Etnakids è imparare l’inglese e anche incontri con la Scuola del Fumetto di Palermo. Largo spazio anche agli editori con Spazio Editori. Iniziativa che vede la presenza, tutti i giorni, delle case editrici aderenti: Lekton Edizioni, Edizioni Il Tricheco, Emil Edizioni e Akkuaria Edizioni che dialogheranno con il pubblico.

Attesissimo il Premio Letterario “Cultura sotto il vulcano”

Attesissimo anche il Premio Letterario “Cultura sotto il vulcano” per le sezioni poesia e narrativa/saggio. Nella serata di apertura, infatti, alle ore 21:00, la premiazione sarà presentata da Paolo Maria Noseda- divulgatore culturale e noto interprete del programma “Che tempo che fa”- e dall’attrice siciliana Ester Pantano. Oltre ai vincitori del concorso letterario, però, saranno premiate anche alcune figure del mondo giornalistico e artistico, distintesi per il loro impegno culturale. Il ciclo di eventi, inoltre, si completa con il concorso dedicato ai booktrailer, organizzato in collaborazione con l’Associazione Dirty Dozen. La proclamazione dei vincitori avverrà domenica 27 settembre alle ore 20:00 presso l’auditorium Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura. Durante la serata, inoltre, svelati anche i nomi dei vincitori della sezione C (Un libro in una pagina) del Premio Letterario Etnabook.

Il programma di Etnabook 2020

Venerdì 25 settembre

Ore 10:00-12:30 (Arcipelago delle Storie online): Scrivere di sé, Laboratorio per adulti

Ore 10.00 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): incontro con Baret

Magarian, Le macchinazioni (Ensemble). Modera Antonio Ciravolo

Ore 11.00 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): incontro con Raffaele

Montesano, Il cratere Dostoevskij (Lekton Edizioni). Interviene l’editore Emanuela Anna

Calì. Modera Simone Belvedere

Ore 12.00 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): incontro con Marisa

Fasanella, Il male in corpo (Castelvecchi). Modera Valentina Carmen Chisari

Ore 15.00 (Palazzo della Cultura, Sala CCP): “Una scuola del fumetto in Sicilia: la

metamorfosi, da passione a opportunità lavorativa”, incontro a cura della Scuola del

fumetto di Palermo

Ore 15:00-17:00 (Arcipelago delle Storie online): Scrivere di sé, Laboratorio per ragazzi

Ore 16.00 (Palazzo della Cultura Auditorium Concetto Marchesi): Incontro con Luca Quarin,

Di sangue e di ferro (Miraggi Edizioni). Dialoga con l’autore Daniele Zito

Ore 17.00 (Campus Athena): “Metamorfosi fumettose: inventiamo un personaggio!”. Incontro

Etnakids – Fumetto Junior. A cura di Matilde Leonforte e della Scuola del Fumetto di

Palermo

Ore 17.00 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): incontro con Luca Vullo,

L’Italia s’è gesta. Come parlare italiano senza parlare (Ultra). Modera Fernando Massimo

Adonia

Ore 18.00 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): EVENTO SPECIALE,

video intervista esclusiva a Giacomo Sartori, Baco (Exorma). A cura di Salvatore Massimo

Fazio

Ore 18.30 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): incontro con Franco Di

Guardo, I siciliani I dolci I Savoia. Dai fasti del Regno d’Italia all’avvento della Repubblica:

una tradizione dolciaria viva che ancora oggi permane (Algra Editore). Modera Fabia

Mustica

Ore 18.30 (Attimi Lounge Bar – Sant’Agata li Battiati): incontro con Andrea Serra, La luna

viola (Miraggi). Modera Salvatore Massimo Fazio.

Ore 21.00 (Palazzo della Cultura, Corte): serata inaugurale con premiazione del Premio

Letterario Etnabook – Cultura sotto il vulcano. Presentano: Ester Pantano e Paolo Maria

Noseda

Sabato 26 settembre

Ore 09:00-11:00 (Arcipelago delle Storie online): Scrivere di sé, Laboratorio per ragazzi

Ore 10.00 (Palazzo della Cultura, Sala CCP): Incontro con Giorgia Landolfo, insegnante di

Kundalini Yoga, “Medita, Scrivi, Trasformati”

Ore 11.00 (C.C. Katané): incontro con Gloriana Orlando, Un inconfessabile segreto (Algra

Editore). Modera Lisa Bachis

Ore 12.00 (C.C. Katané): incontro Etnakids, “Color spots”. A cura di Matilde Leonforte

Ore 12.00 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): incontro con Claudio

Pelizzeni, In viaggio (Rizzoli – Illustrati). Modera Lucio Di Mauro

Ore 15:00-17:00 (Arcipelago delle Storie online): Scrivere di sé, Laboratorio per adulti

Ore 15.00 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): Catania Book Party,

“Siamo tutti farfalle, la terra è la nostra crisalide”. A cura di Valentina Carmen Chisari

Ore 16.00 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): incontro con Rosario

Palazzolo, La vita schifa, (Arkadia Editore). Modera Luciano Modica

Ore 17.00 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): incontro con Anna

Giurickovic Dato, Il grande me, (Fazi Editore). Modera Lucio di Mauro

Ore 17.30 (CC Katanè, Libreria Mondadori): incontro con Sarah Donzuso, Da sempre e per

sempre. Due amiche, un viaggio e un segreto, (Algra Editore). Modera Katia Scapellato

Ore 18.00 (Palazzo della Cultura, Corte): incontro Etnakids, “Color spots”. A cura di Matilde

Leonforte

Ore 18.00 (Salone Russo – CGIL Catania): “Insegnare la Storia, insegnare la cittadinanza”.

Incontro con Salvatore Adorno (curatore) e Andrea Miccichè (autore), Pensare

storicamente (Franco Angeli). Modera Rosa Maria Di Natale

Ore 18.30 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): incontro con Costanza Di

Quattro, Donnafugata (Baldini+Castoldi). Modera Mario Incudine.

Ore 20.00 (Palazzo della Cultura, Corte): incontro con Daniele Di Frangia (curatore) e

Daniele Lo Porto (autore), Catanesi per sempre (Edizioni della Sera). Modera Francesca

Calì. Al termine dell’incontro è prevista la consegna del Premio Etnabook a Daniele Lo

Porto

Ore 21.00 (Palazzo della Cultura, Corte): incontro con Sara Rattaro, La giusta distanza,

(Sperling&Kupfer). Modera Paolo Maria Noseda

Domenica 27 Settembre

Ore 10.00 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): incontro con Giovanna

Spitaleri, Il sole dentro me (Edizioni Lett. Il Tricheco); Salvatore Gazzara, Luce perenne

(Edizioni Lett. Il Tricheco)

Ore 11.00 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): incontro con Vera Ambra,

Catania, alla scoperta della catanesità in forma di parole (Akkuaria Edizioni). Dialogano con

l’autrice Daniele Lo Porto e Santino Mirabella

Ore 12.00 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): incontro con Andrea

Mauri, Contagiati, (Ensemble). Modera Simone Rausi

Ore 15.00 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): Catania Book Party,

“Siamo tutti farfalle, la terra è la nostra crisalide”. A cura di Valentina Carmen Chisari

Ore 16.00 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): incontro con Antonella

Nocera, Metafisica del sottosuolo (Divergenze). Modera Marco Patrone

Ore 17.00 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): incontro con Barbara

Bellomo, Il libro dei sette sigilli (Salani). Modera Paolo Maria Noseda

Ore 18.30 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): incontro con Antonio

Caprarica, La regina imperatrice (Sperling&Kupfer), interviene l’avv. Piero Lipera. Modera

Federica Duello. Al termine dell’incontro è prevista la consegna del Premio Etnabook ad

Antonio Caprarica

Ore 20.00 (Palazzo della Cultura, Auditorium Concetto Marchesi): proiezione e premiazione

della Sezione Booktrailer. Proclamazione dei vincitori e premiazione della sezione C del

Premio Letterario Etnabook – Cultura sotto il vulcano

Ore 21.00 (Palazzo della Cultura, Corte): incontro con Dora Marchese, Nella terra di Iside.

L’Egitto nell’immaginario letterario italiano (Carocci Editore). Dialogano con l’autrice Marilina

Giaquinta e Maria Antonietta Ferraloro.

