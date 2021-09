Etna, evento esplosivo nel cratere Sud-Est

Dopo un periodo di relativa tranquillità torna a farsi sentire L’Etna: 51esimo parossismo in corso della serie cominciata ormai sette mesi fa. Laconico il commento sui social dell’esperto vulcanologo Boris Behncke, sempre attentoe consultato per tutti gli aggiornamenti del caso dalla maggior parte dei cittadini. Questo il suo primo intervento sull’evento in corso: “Certo che non poteva essere che l’Etna ci lasci guardare tutti a La Palma e farci credere che ormai la festa dei 50 anni del suo coccolatissimosia finita.