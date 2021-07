Etna in eruzione: trabocco lavico dal Cratere di Sud-Est

L’INGV Osservatorio Etneo, comunica che a partire dalle ore 09:05 UTC circa si osserva la ripresa dell’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est dell’Etna. In base al modello previsionale la cenere vulcanica prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione NE.

Dalle ore 07:50 UTC circa si osserva un incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico i cui valori sono attualmente nel livello medio-alto.

Le sorgenti del tremore sono localizzate al Cratere di Sud-Est ad una profondità di circa 2900 m sopra il livello del mare. Il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è basso.

Inoltre, si osserva, da personale INGV presente sul campo, un trabocco lavico diretto verso SW dal Cratere di Sud Est.

E.G.