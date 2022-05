Danika Mori è sotto tutti i punti di vista una celebrità dei film a luci rosse. Al momento è a pieno titolo tra le venti donne più seguite nei siti per adulti del panorama mondiale. Danika Mori ha iniziato la sua carriera assieme al partner di vita Steve Mori. Spesso, in varie interviste, i due hanno raccontato di aver iniziato per gioco proprio su iniziativa di lui. Le cifre da capogiro, guadagnate in poco tempo, hanno spinto i due a proseguire nell’attività, fino a renderla la loro unica professione.

Sarà a ospite di Taboocom, l’area vietata ai minori di Etna Comics, come testimonial del femminismo sex positive che nell’era digitale guarda ai social media quali strumenti utili per la riconquista del corpo femminile, che parte proprio dal rivendicare la libertà di mostrarsi e di avere tutto il diritto di farlo. Il femminismo sex positive è anche la risposta ad una società che vive sotto le regole della cultura dello stupro per cui se ti vesti in un certo modo “te la vai a cercare”.

Danika si racconterà al pubblico di Taboocom per costruire una nuova narrazione femminile: non una donna costantemente sessualizzata come oggetto ma come soggetto che si riappropria del proprio del corpo e si concede la sessualità che più la rende sicura e più la fa sentire a suo agio e appagata.

Danika Mori sarà presente al padiglione E1 di Taboocom per questi appuntamenti: giovedì 2 giugno alle ore 12.00 per l’estemporanea pittorica e, sempre nella stessa giornata, alle ore 17:00 per la conferenza “Rivendicazione del proprio corpo attraverso il sesso”. Insieme al compagno di vita Steve Mori, Danika sarà protagonista del talk “Una coppia d’oro per i voyeuristi” in programma per venerdì 3 giugno alle ore 17:00.