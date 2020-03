Esodo Stretto di Messina, Questura “Denunciati soggetti senza autorizzazioni”

“La Sicilia non è carne da macello” aveva dichiarato aspramente ieri sera il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci dinanzi alle immagini che mostravano la lunghissima fila di auto pronte a sbarcare in Sicilia.

La Questura di Messina stamattina però ha rassicurato tutti i siciliani indignati. I controlli, infatti, sono stati eseguiti come di dovere. Controllate le autocertificazioni e misurata la temperatura corporea ad ogni passeggero. Denunciati i soggetti sprovvisti di una comprovata motivazione per recarsi in Sicilia, mentre le misure previste dalle legge si fanno sempre più restrittive e i controlli più severi.

Rimarrà fisso il posto di blocco a Villa San Giovanni operato dalla stazione marittima.

E.G.