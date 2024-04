Un testo crudo e una sonorità sicilianissima: a un anno di distanza, il rapper catanese Enzo Benz torna con la seconda parte di San Cristoforo freestyle. Il nuovo singolo, disponibile su tutte le piattaforme streaming dal 5 aprile, vuole essere per l’artista siciliano un salto oltre la scena rap dell’isola per far conoscere la sua musica e piazzare il suo nome fra quelli dei grandi.

Il brano conferma le abilità artistiche ed espressive del rapper, e fornisce una narrazione senza peli sulla lingua di realtà come il quartiere di Catania, San Cristoforo, in cui è cresciuto: con lo scopo di allontanare ogni ipocrisia sociale, Enzo Benz vuole raccontare la mentalità, i comportamenti e gli atteggiamenti che si possono notare nei quartieri di periferia. Allo stesso tempo, l’artista riesce a mettere in mostra anche la propria consapevolezza artistica.

Classe 99, Enzo Benz nasce e cresce nel cuore di Catania, nel quartiere di San Cristoforo, a cui è molto legato: viene spesso citato nei suoi brani con riferimenti agrodolci che ne fanno emergere la sua complessità sociale. Si avvicina al rap nel 2017 ed esordisce nel mondo della musica l’anno successivo, con la sua prima pubblicazione, che non ebbe l’accoglienza desiderata. Episodio necessario per la sua carriera: dopo mesi di ricerca l’artista trova il suo modo di comunicare, scrivendo in dialetto napoletano. Un dialetto distante dal catanese ma appreso grazie ad amicizie con ragazzi provenienti da Napoli e per la popolarità che il genere neomelodico vanta in alcune zone della città.

Dopo un anno di stop, nel 2020, il rapper pubblica Frat mj: un singolo che ha riscontrato successo, diventando virale anche grazie a Tik tok e Instagram. Il suo percorso artistico continua e vede la collaborazione con L’Elfo, Baby Rich, Don Pero, Daytona kk e tanti altri, fino alla pubblicazione, lo scorso 12 gennaio, del suo primo EP: Via Piombai, un pezzo autobiografico e ricco di emozioni che racconta una storia di riscatto, perseveranza e dedizione e che conferma la sua abilità di scrittura.