Enrico Brignano, Un’ora sola ti vorrei

Tre date in Sicilia per il tour “Un’ora sola vi vorrei” di Enrico Brignano.

Lo showman torna sul palco per divertirci con quella sua ironia e quella sua parlantina veloce con accento romano inconfondibile.

Passato, ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro.

Un’ora e mezza di spettacolo travolgente come le sue parole, come un fiume in piena.

In Sicilia Enrico Brignano si esibirà su ben tre palchi: il 3 settembre a Messina all’Arena Villa Dante, il 4 settembre a Ragusa all’Arena Piazza Libertà e il 13 settembre a Taormina al Teatro Greco.

Gli show sono prodotti e distribuiti da Vivo Concerti e i biglietti saranno disponibili dalle ore 12.30 di oggi su www.vivoconcerti.com.