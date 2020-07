Elodie saluta Catania: il concerto alla Villa Bellini

Send an email

Anche la musica è pronta a ripartire: tra i primi concerti che toccheranno Catania spicca il nome della cantante Elodie, una delle voci più ascoltate dell’estate 2020. Il suo singolo “Guaranà”, infatti, è disco d’oro ma non è l’unico successo della cantante: “Ciclone” feat Takagi e Ketra e Mariah ha totalizzato oltre 6 milioni di visualizzazioni. Il videoclip rivive le scene più famose dell’omonimo film di Leonardo Pieraccioni.

Il tour estivo This is Summer Tour, che prevede ben 5 esclusivi appuntamenti dal vivo, toccherà anche la Sicilia: prima tappa dell’Isola sarà il 5 agosto a Patti, nel messinese in occasione del Indiegeno Festival 2020.

Dopo una breve pausa, Elodie tornerà in Sicilia, quando le porte della Villa Bellini si apriranno per il suo concerto, il 3 settembre. Special guest dell’esibizione: Chadia Rodriguez e Stash.

