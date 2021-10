Elezioni amministrative, ecco i vincitori

5 comuni al voto nelle elezioni amministrative che si sono tenute lo scorso fine settimana, Giarre, Adrano, Caltagirone, Grammichele e Ramacca.

Ecco i nomi dei vincitori delle elezioni amministrative di domenica 10 e lunedì 11 ottobre. Eletti nuovi sindaci per 4 dei 5 comuni del capoluogo etneo interessati dalle votazioni.

Per Caltagirone, Giarre, Ramacca e Grammichele i dati sono stati chiari fin da subito, grande sorpresa invece per Adrano che va a ballottaggio.

Sostenuto dalla Lega con un ruolo rilevante dell’area Sammartino e da Fratelli d’Italia, Giarre vede trionfare Leonardo Cantarella. Secondo posto sul podio per Leo Patanè appoggiato da Forza Italia e da 5 liste civiche.

Rimangono lontani tutti gli altri candidati, il sindaco uscente Angelo D’Anna e il candidato Elia Torrisi, sostenuto da una lista civica, ma appoggiato anche dal M5s e Patrizia Lionti sostenuta da una lista civica.

CALTAGIRONE

Il nuovo primo cittadino di Caltagirone è Fabio Roccuzzo. «Buongiorno CALTAGIRONE! Da oggi inizia una nuova avventura da affrontare insieme. Questa è la vittoria di tutti, delle famiglie, dei lavoratori, dei cittadini che hanno scelto il cambiamento e che non si sono piegati ad un destino che sembrava già scritto. – scrive in un post sul proprio profilo facebook – Questa è anche la vittoria della nostra coalizione che lavora da mesi in modo unitario e determinato attorno ad un progetto di futuro, un futuro che vogliamo costruire insieme a tutti i nostri concittadini, di qualsiasi espressione politica, perché voglio essere e sarò, come ho sempre detto, il sindaco di tutti».

RAMACCA

A Ramacca la vittoria spetta al centrosinistra con Nunzio Vitale. Il nuovo sindaco ha battuto l’uscente Pippo Limoli e il candidato Giuseppe Lanzafame del movimento di centro destra.

GRAMMICHELE

Vince la corsa a primo cittadino di Grammichele Pippo Greco. Il comune calatino non può che festeggiare il vincitore di area autonomista in piazza.

Ad ora, seppur si attendano i numeri ufficiali del Comune, Pippo Greco ha prevalso nelle preferenze il sindaco uscente Giuseppe Purpora, e i candidati Antonio Aiossa e Davide Malaspina.

ADRANO

Grande sgomento ad Adrano che non elegge un vincitore e va invece l ballottaggio.

A giocarsi l’incarico di sindaco sono Carmelo Pellegriti, sostenuto da FdI, Udc, Quadrifoglio e liste civiche e Fabio Mancuso, già sindaco e politico.

Pellegriti ha toccato il 39,14% dei consensi, Mancuso ha invece sfiorato il 29.01%.