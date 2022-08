Elettra Lamborghini sarà tra i protagonisti assoluti dell’Adrano Summer Festival: la “twerking queen” si esibirà presso l’Arena dell’Etna giovedì 4 agosto 2022.

Artista da milioni di stream, non è indifferente ai capricci da star e tra le richieste che ha avanzato per esibirsi ad Adrano spuntano ben 28 voli aerei. Uno scalo sarà sicuramente internazionale, in quanto Elettra Lamborghini si trova attualmente in Belgio dove ha supportato il marito Afrojack durante il Tomorrowland, uno dei festival di musica elettronica più importanti della scena.

E gli altri biglietti aerei? Lo staff della Lamborghini, non sarà di certo scarno. I suoi concerti, infatti, sono veri e propri show dove la cantante ipnotizza i fan con coreografie esplosive insieme alle sue due fidate ballerine che la accompagnano in tour. Ipotizziamo che sarà presente anche il suo dj, senza dimenticare lo stylist che rende iconici e sexy i look della cantante. Il numero potrebbe comprendere anche il manager e qualche persona vicina ad Elettra Lamborghini. Ma i biglietti aerei risultano ancora troppi per l’entourage della cantante in prospettiva di una singola data.

Top secret il cachet dell’artista che si conferma una delle voci protagoniste dell’estate 2022 con il nuovo singolo Caramello, in collaborazione con Rocco Hunt e Lola Indigo, pronto a farsi spazio nelle classifiche.