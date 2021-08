Edipo Re, al Cortile Platamone

Dopo il successo di Ragusa, al Cortile Platamone va in scena il dramma “Edipo Re” interpretato da Salvatore Guglielmino.

Nell’ambito della rassegna “Catania Summer Fest” promossa dal Comune di Catania, martedì 24 agosto al Cortile Platamone andrà in scena “Edipo Re” di Sofocle, riadattata e diretta da Salvatore Guglielmino.

Ad interpretare il dramma insieme a Salvatore Guglielmino saranno sul palco Franco Colaiemma e Marta Limoli.

«L’Edipo Re- dichiara il regista ed attore Salvatore Guglielmino- accolto da critica e pubblico già dal debutto dello scorso anno rappresenta una delle tragedie greche più significative e influenti per la civiltà occidentale, evidenziando la tragedia dell’uomo illuso di avere sotto controllo la propria vita e le conseguenze delle proprie azioni».

L’opera racconta il dolore dell’uomo che cerca di sfuggire i tutti i modi alla profezia che lo vede l’assassino del padre e marito della madre, ma ciononostante si ritroverà nella totale inconsapevolezza, a realizzare il nefasto responso datogli alla nascita.

«Come sappiamo Edipo credendo di allontanarsi dalle colpe che non ha ancora commesso- continua Guglielmino- si sta inconsapevolmente adoperando a mettere in atto i disegni del destino, dimostrando come una storia scritta secoli or sono sia tremendamente attuale e come molto spesso cercando di evitare quel problema ci troviamo spesso avvinghiati e travolti da esso».

Teatro, morte e tragedia si incontrano e scontrano sul palcoscenico mettendo in luce la miseria umana riflettendo nel nostro quotidiano la modernità dei miti greci.