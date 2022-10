In riferimento all’articolo pubblicato lo scorso 3 ottobre sulla questione della raccolta rifiuti gestitata da Ecolandia sul territorio di Tremestieri Etneo, pubblichiamo di seguito una replica inviata dal Presidente del C.D.A. G.S .dalla stessa azienda:

«Come ditta Ecolandia srl che sul territorio di Tremestieri Etneo svolge il servizio di raccolta rifiuti,dobbiamo replicare a quanto imprecisamente pubblicato a firma di Martina Strano che coincide anche con l’utente vittima del presunto disservizio lamentato. In prima istanza, ci preme precisare che il mancato ritiro dei rifiuti ingombranti non è imputabile a responsabilità di questa azienda bensì legate alla chiusura dell’impianto di smaltimento del rifiuto stesso. La prenotazione, assunta al nostro sistema il 05 agosto 2022, è stata regolarmente fissata in quell’occasione per giorno 8 ottobre 2022. Questa azienda, così come descritto precedentemente e non potendo ad oggi prevedere il futuro, si è trovata costretta a dover annullare il ritiro a seguito della chiusura dell’impianto di smaltimento sopravvenuta inizialmente nel mese di agosto per ferie estive e successivamente – come da loro comunicazione – prorogata fino al prossimo dicembre per motivazioni a noi non note. Altresì, così come da regolamento interno, ogni utente può conferire massimo 3 pezzi per ogni prenotazione, così da garantire l’accesso al servizio a quante più persone possibili. Considerata la maggiore disponibilità per quella giornata, è stato eccezionalmente permesso all’utente in questione di poter conferire 6 pezzi anziché 3. Alla luce della mancata riapertura dell’impianto di smaltimento, in maniera progressiva ed in ordine cronologico, i nostri operatori hanno provveduto ad informare tutti i cittadini che avevano fatto richiesta del servizio che lo stesso non sarebbe stato svolto causa chiusura della discarica. Anche l’utente in questione è stata informata con circa 5 giorni di anticipo rispetto al ritiro dell’ingombrante. Ci preme infine precisare, nel rispetto delle professionalità impegnate nello svolgimento quotidiano del servizio, che nessun utente si può altresì arrogare il diritto di apostrofare gli operatori telefonici in maniera irrispettosa. L’ Ecolandia srl è e sempre sarà al servizio della cittadinanza tremestierese per cercare di superare ogni criticità legata alla tutela dell’ambiente e dell’igiene pubblico rimando in costante contatto con Comuni ed SRR di competenza ai quali spetta il compito di doverci indicare un nuovo impianti dove poter conferire tali rifiuti».