L’eccellenza siciliana che ha isolato il Coronavirus

Concetta Castilletti, di origine ragusana e formatasi a Catania, è nel team di ricercatori dell’ospedale Spallanzani di Roma che ha isolato il Coronavirus. È tra i primi risultati ottenuti in Europa.

«Abbiamo cullato il virus e abbiamo avuto anche un po’ di fortuna. Lo studio dei campioni chimici è iniziato da giorno 29 e non è stato semplice ottenere il risultato», ha commentato la ricercatrice. Adesso si apriranno nuovi test di diagnosi e vaccini. Il lavoro dei ricercatori ha permesso di sequenziare il genoma, creando una confronto tra le diverse sequenze finalizzato a capire se il virus cambia nel corso del tempo.

Particolarmente soddisfatto anche il ministro della Salute, Roberto Speranza che aveva annunciato per primo il grande successo tutto italiano.

«È stata isolata la sequenza del coronavirus 2019-nCoV allo Spallanzani di Roma. Un passo fondamentale per tutta la comunità scientifica che consentirà di accelerare la ricerca per il contrasto a questa malattia. L’Italia ha uno dei servizi sanitari migliori del mondo e oggi lo ha nuovamente dimostrato», si legge in un post sulla pagina Facebook.

Al momento è in corso una riunione task force sul Coronavirus.

