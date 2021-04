Easy Talk, conosciamo meglio Elisa Cipolla

Easy Talk, il nuovo format del giornale L’urlo. Ospite della scorsa settimana Elisa Cipolla.

Inauguriamo il nuovo format de L’Urlo con Elisa Cipolla, regina della movida catanese, l’unica in grado di trovarsi in più posti contemporaneamente.

In un periodo che sembra essere ormai lontano, quando non esisteva il covid-19 e non si parlava di dpcm, lockdown, zona rossa- arancione-bianca, quando le nostre vite scorrevano serenamente nella normalità, Elisa era la regina indiscussa della movida catanese. Non c’era evento, discoteca, pub in cui lei non fosse stata.

Mix di energia, passione, forza e allegria, spinta sempre più dalla sua voglia di farcela nel mondo dello spettacolo e di farsi notare.

Dal lockdown il suo nome ha iniziato ad essere sulle bocche di molti grazie alle sue dirette Instagram serali. Un appuntamento imperdibile che ha dato un sapore nuovo a serate che avevano ormai solo il sapore della preoccupazione, dello sconforto, dell’incertezza. Con il suo carisma ha unito le persone a distanza, pronte a divertirsi insieme a lei.

Se hai perso la nostra diretta insieme ad Elisa Cipolla puoi rivederla qui