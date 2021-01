È tempo di saldi: le migliori sneakers da acquistare online

Buone notizie in arrivo per gli amanti dello shopping online. Da qualche settimana sono ufficialmente iniziati i saldi invernali nelle diverse città italiane e così anche le varie piattaforme online dedicate allo shopping hanno dato vita ad una serie di offerte molto convenienti.

Tra i prodotti più amati e richiesti sul mercato ci sono le sneakers: belle, comode e di tendenza. Alcuni modelli sono diventati dei veri e propri must have nel corso degli anni. Quali sono i migliori modelli da acquistare online? Tra i primissimi posti c’è il modello Yeezy firmato Adidas. Si tratta di un modello amatissimo, sin dal proprio lancio. Merito della collaborazione tra Adidas e Kanye West che ha collaborato con l’azienda per la realizzazione di questo modello di sneakers.

Diversi i modelli creati nel corso degli anni grazie a questa proficua collaborazione. Il primo modello furono le Adidas Yeezy Boost 750, un modello alto a stivaletto che ebbe subito molto successo. Nacque poi il modello Boost 350 in varie versioni che hanno poi ispirato la creazione dei modelli successivi.

Il mercato delle sneakers nel corso degli anni si è arricchito di marchi che l’hanno reso ancora più appetibile. Pensiamo ad esempio al brand Versace, uno dei più importanti nel campo della moda che ha deciso di puntare sulla creazione di sneakers di tendenza che fanno gola ai fashion addicted. L’ultimo capolavoro Versace si chiama Tri Greca ed è stata disegnata e progettata da Salehe Bembury, tra i designers più influenti al

mondo.

Le sneakers Versace Tri Greca presentano un look minimal nell’intersuola ma le tomaie sono ricche di colori e di dettagli che le rendono ancor più affascinanti.

La scarpa è arricchita dal marchio Versace che appare su una striscia sotto il colletto, mentre la scritta Tri Greca è presente in grande sul tallone. I lacci sono verdi a macchie con il motivo a Ti Greca che si allunga fino alla punta della scarpa.

Le sneakers Versace sono arricchite da solette in sughero e dalla testa di Medusa

presente nella parte della suola.