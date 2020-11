È morto Gigi Proietti: oggi i suoi 80 anni

Prima il ricovero d’urgenza in terapia intensiva in una clinica romana, poi la triste notizia: si è spento Gigi Proietti.

Attore, drammaturgo e regista avrebbe compiuto ottant’anni proprio oggi, lunedì 2 novembre. Ma un grave scompenso cardiaco l’ha strappato via all’effetto dei suoi cari.

«Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie», si legge in una nota ufficiale firmata dai parenti.

Mattatore a teatro, showman assoluto, maestro per i più giovani, direttore e organizzatore, Gigi Proietti aveva impresso in tutta Italia l’eterno Mandrake di Febbre da cavallo, o il maresciallo Rocca della tv e il Gastone teatrale.

Tra teatro e televisione ha attraversato oltre mezzo secolo di spettacolo italiano, arrivando ad ottant’anni con una storia ricca, di vero attore, di maestro di tecnica, di personaggio di grande ironia e carisma, amatissimo dal pubblico più evoluto come dalla grande platea degli spettatori televisivi.

Bio

Nato a Roma il 2 novembre 1940, appassionato musicista e cantante fin dalla giovinezza, durante l’università si avvicina al teatro sperimentale.

Nel 1970 trionfa nel musical ‘Alleluja brava gente’. Da allora, la sua carriera è una serie di successi a teatro, al cinema e in televisione. Non meno famoso per il suo ruolo di doppiatore , tra gli altri, di Marlon Brando, Robert De Niro, Dustin Hoffman ma anche del primo Rocky e del funambolico genio di Aladdin fino a Enzo, il saggio golden retriever protagonista di Attraverso i miei occhi. Poi regista e poeta teatrale.

In circa 50 anni di attività ha così collezionato 33 fiction, 42 film, 51 spettacoli teatrali di cui 37 da regista, oltre ad aver registrato 10 album come solista e diretto 8 opere liriche. Una carriera teatrale, da A me gli occhi please, passando per Shakespeare, che aveva riassunto in uno spettacolo, Cavalli di battaglia, scelto per festeggiare nel 2016 i suoi 50 anni in scena coronati dalla direzione quindicennale dell’elisabettiano Globe Theater di Roma.

E.G.