È a Mondello il B&B migliore d’Italia

Detiene il primo posto sul podio da ben tre anni il B&B “Mondello design” nella classifica Travellers Choice di Tripadvisor in Italia e al 14esimo posto nel mondo.

Il riconoscimento viene assegnato in base alle recensioni e ai punteggi dati dai viaggiatori di tutto il mondo. Attraverso questi parametri è dunque possibile selezionare i migliori hotel e B&B sul portale di Turismo.

Il secondo posto è andato a un B&B di Massa e il terzo a uno di Roma.

«In quest’anno particolarmente difficile per il turismo – dice Roberta Sciacchitano, 41 anni, che gestisce la struttura di fronte la spiaggia – ho cercato di offrire un servizio sempre più attento e accurato in modo che i miei ospiti vivessero un’esperienza incredibile ed indimenticabile nonostante la pandemia».

Oltre alle camere il B&B offre vari servizi: transfert dall’ aeroporto, escursioni alla scoperta delle cittadine d’arte vicine, escursioni in barca a vela, in gommone, lezioni di Yoga in giardino, visite ai mercati con degustazione di street food, cooking class.

«Ho voluto, innanzitutto – continua – che i miei ospiti potessero sentirsi sicuri al Mondello Design, rispettando le norme anticovid e regalando loro spensieratezza, attenzioni, cura dei più piccoli dettagli perché credo che oggi più che mai ce ne sia bisogno. Il mio piccolo angolo di paradiso, a 130 metri dal mare, ha 4 splendide camere di design, dotate di ogni comfort e curate con passione e amore.

«Sono orgogliosa di aver vinto per il terzo anno consecutivo questo ambito riconoscimento. Felice ed entusiasta, desidero ringraziare di cuore i miei ospiti che da anni mi emozionano, mi regalano sorrisi e momenti indimenticabili».

