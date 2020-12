Dusty, ridurre i rifiuti si può: avviato progetto per politiche scolastiche e comunali

I prossimi passi di Dusty per la riduzione dei rifiuti invisibili: “Premieremo le migliori politiche comunali e scolastiche”. Si è conclusa domenica 29 novembre l’edizione 2020 della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti ma in Sicilia Dusty proseguirà, nei prossimi mesi, le attività di sensibilizzazione tramite una mostra ecologica itinerante dal titolo “Il peso dei rifiuti invisibili“.

Tramite piattaforme online ridurre il carico eccessivo di scarti che produciamo senza esserne consapevoli. «Sono convinta che il linguaggio dell'arte accenda le emozioni. Ci siamo quindi rivolti, più che alla sfera razionale, alla coscienza più profonda, vera fonte di ogni cambiamento culturale. Ogni gesto semplice e quotidiano, anche quello di conferire i rifiuti, presuppone consapevolezza» racconta l'amministratore Dusty Rossella Pezzino de Geronimo. sarà possibile, quindi, seguire il tour tra le opere d'arte, volte a un percorso di consapevolezza collettiva su temi importanti, quali:

Nelle scuole i prossimi passi

Arte e rigenerazione dei rifiuti sarà il connubio fondamentale per una “sana competizione” tra le scuole. Il programma prenderà avvio da gennaio 2021. Studenti, professori e personale Ata, quindi, chiamati a mettere in campo concrete iniziative per “dimagrire” dal peso dei rifiuti invisibili. La scuola che raggiungerà i migliori risultati otterrà il diritto di ospitare l’esposizione in modo permanente.

La sfida virtuosa nei Comuni

Non solo sfida scolastica ma anche sfida comunale. Il Comune che più di tutti incoraggerà politiche per la riduzione dei rifiuti invisibili e per la sostenibilità ambientale, sarà premiato con un ologramma di alto valore artistico ispirato proprio al rifiuto invisibile. «un mondo migliore, dove decoro e bellezza dell’ambiente diventino fondamentali per la sopravvivenza del pianeta e per vivere nel rispetto di sé stessi, del prossimo».

G.G.