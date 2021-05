Due nuove zone rosse in Sicilia

Anche Gagliano Castelferrato, nell’ennese, e San Biagio Platani in provincia di Agrigento si colorano di rosso: è quanto disposto dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a seguito del confronto con l amministrazioni comunali e visionate le relazioni delle Asp che registrano un aumento dei positivi.

Le restrizioni saranno in vigore da domani, venerdì 14 maggio fino al 26.

Prorogate, così come da ordinanza, altre sette zone rosse fino al 19 maggio per i Comuni di Tortorici e Nizza di Sicilia, nel messinese, Santa Cristina di Gela e San Cipirello (in provincia di Palermo), Ravanusa (provincia di Agrigento), Mineo (provincia di Catania) e Gela, nel nisseno.

Dal 14 al 19 maggio vigeranno le restrizioni nei centri di Caltavuturo e Polizzi Generosa, nel palermitano, quale reiterazione della precedente ordinanza che ha interessato i comuni della Città metropolitana di Palermo.

E.G.