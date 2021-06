Duci La Monofficina, il primo punto vendita a Catania

Duci La Monofficina apre il suo primo punto vendita destinato alla clientela privata a Catania.

Quanti di voi hanno gustato i loro dolci senza nemmeno saperlo?

L’azienda siciliana Duci La Monofficina dal 2014 infatti produce dolci artigianali per il canale HO.RE.CA. destinando quindi i prodotti alla ristorazione.

Un inizio, quello del 2014, segnato da un grande classico della pasticceria: il tortino di cioccolato al cuore caldo. Un successo confermato nel tempo e raggiunto grazie all’utilizzo di materie prime stagionali e biologiche.

L’azienda dei due giovani siciliani Nicolò Giannotta e Andrea Caramma, nonostante la pandemia che ha messo a dura prova il settore della ristorazione, ha fornito più di 67000 monoporzioni e circa 10000 chili di granita e mantecati.

Non solo tortino al cioccolato, ma anche cannolo scomposto, granite, gelati e mantecati, mousse: i prodotti firmati Duci La Monofficina sono disponibili ora nel punto vendita destinato alla clientela privata. Il desiderio di tanti è stato quindi esaudito: sarà possibile acquistare i dolci dell’azienda siciliana direttamente presso il loro laboratorio in via Agrigento 18 a Catania.

Non resta che assaggiare tutto!