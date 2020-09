Droga a domicilio con linea telefonica dedicata: arrestato pusher

Send an email

Linea telefonica dedicata all’attività illegale di spaccio. Intercettato e arrestato Andrea Fasone, 42enne di Aci Catena, responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari che da tempo lo tenevano d’occhio, nella notte di ieri, proprio mentre il reo stava uscendo dall’abitazione lo hanno invitato a rientrare. Parte la perquisizione dell’immobile. Scovati e sequestrati ben 200 grammi di marijuana, nascosti in camera da letto, nonchè un bilancino di precisione e l’immancabile materiale usato per il confezionamento delle dosi. Ma salta fuori un dettaglio interessante. Fasone, infatti, teneva un elenco con i nomi dei clienti, denaro e quantità di stupefacente ceduto. Messo alle strette, quindi, il pusher confessa di aver intrapreso quell’attività essendo in mancanza di lavoro. Inoltre, specifica anche il suo ruolo di pusher “a domicilio” e di aver riservato una linea telefonica dedicata.

