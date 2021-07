Drink Pink in Sicily, l’evento sui rosati siciliani

Terza edizione dell’evento Drink Pink in Sicily stasera dalle 19.30.

L’unico evento sui rosati siciliani è giunto alla sua terza edizione. Stasera dalle ore 19.30, nell’incantevole terrazza panoramica della cantina Barone di Villagrande a Milo, l’atteso evento dedicato al vino rosa siciliano.

Coinvolgendo le eccellenze del territorio, Drink Pink in Sicily è stato studiato per esprimere il perfetto equilibrio tra cibo e vino grazie ad un percorso enogastronomico.

Infatti, oltre ai 100 vini rosati che si potranno degustare, ci saranno anche eccellenze alimentari del territorio, tra cui alcuni presidi Slow Food.

I vini saranno suddivisi per area geografica per creare un percorso chiaro e intuitivo per dare visibilità a tutte le aziende partecipanti.

I partecipanti saranno guidati da sommelier professionisti che ai banchi d’assaggio illustreranno le caratteristiche organolettiche e sensoriali die vini.

Inoltre, per approfondire la conoscenza del vino Rosa si terranno due masterclass, la prima alle 18.30 guidata dal presidente nazionale Onav Vito Intini “La vie en rose tra Sicilia e Provenza”. La seconda alle ore 20.00 “I cugini del sud” Gaglioppo e Nerello Mascalese.

Sarà necessario esibire greenpass o tampone negativo effettuato entro 48 ore.