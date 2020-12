Drink come al bar ma a casa tua: nasce Happy Home Cocktail

La bartender siciliana Chiara Mascellaro, brand ambassador di UpGrade, marchio siciliano la cui mission è quella di proporre una soluzione di alta qualità per la preparazione di cocktail a base frutta, alcolici e non. L’obiettivo è di portare nel drink finale tutto il sapore pieno e il profumo del frutto colto all’origine. La bartender siciliana sarà protagonista con le sue ricette di HappyHomeCocktail.

HappyHomeCocktail sono divertenti confezioni contenenti prodotti per la preparazione di cocktail in casa, per vivere un’esperienza da vero e proprio Bartender in modo semplice e a casa propria.

Le HappyHomeCocktail sono realizzate in due differenti versioni:

– la versione signature: contiene tutto ciò che occorre per preparare un vero signature cocktail con facilità. Basterà seguire la ricetta della brand ambassador Chiara Mascellaro o il video tutorial. Disponibili per due o quattro persone, all’interno della box sono contenute le bottiglie mignon di Alcol, gli UpGrade in formato Pocket necessari alla realizzazione del drink, i Cocktail finish con oltre 50 spruzzi ciascuno, gli snack e la cartolina con QR Code.

– La versione experience permette di preparare circa 40 cocktail scegliendo tra gli Internazionali più amati di tutti i tempi da mixare con la bottiglia di alcol che più preferisci! Troverai all’interno della box gli UpGrade in formato Pocket, i Cocktail finish con oltre 50 spruzzi, gli snack e la cartolina con la nostra selezione di ricette, scelte tra i cocktail più famosi di sempre.

È inoltre possibile acquistare separatamente, o in combinazione con le confezioni, anche un kit attrezzatura per la miscelazione composto da shaker, jigger e bar spoon.

E.G.