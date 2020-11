Dpcm: verso il coprifuoco. Nuove misure entro mercoledì, 3 aree di rischio

Si va verso un coprifuoco. Questo prevederebbe il nuovo Dpcm, che dovrebbe essere annunciato entro stasera. «Alla luce dell’ultimo report di venerdì e della situazione particolarmente critica in alcune regioni siamo costretti a intervenire in un’ottica di prudenza per mitigare il contagio con una strategia che va modulata sulle differenti criticità» afferma il premier Conte alla Camera dei Deputati. «Nel prossimo Dpcm- aggiunge il Premier- indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive».

Lezioni rigorosamente online per gli studenti del liceo

Nel dpcm, quindi, si prevede “anche integralmente” la didattica a distanza per le scuole di secondo grado.

Musei, mostre e centri commerciali chiusi nei fine settimana

«Per l’intero territorio nazionale intendiamo intervenire solo con alcune specifiche misure che contribuiscano a rafforzare il contenimento e la mitigazione del contagio. Chiudiamo nei giorni festivi e prefestivi i centri commerciali ad eccezione di negozi alimentari parafarmacie e farmacie ed edicole dentro i centri. Chiudiamo i corner per le scommesse e giochi ovunque siano, chiuderanno anche musei e mostre» dichiara Conte.

G.G.