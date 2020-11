Dpcm: ritorna l’autocertificazione per gli spostamenti dopo le 22

Torna l’autocertificazione in tutta la penisola, obbligatoria per gli spostamenti. Con il nuovo Dpcm, in vigore da domani, scatterà il coprifuoco alle 22:00 e, dunque, la necessità di giustificare i propri spostamenti sarà necessaria anche nei Comuni inseriti nelle zone gialle, dopo quell’ora. Il modulo è, tutt’ora, disponibile sul sito del Viminale. Si tratta di un modello standard dove i cittadini indicheranno i motivi dello spostamento. Da evidenziare: chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato sarà passibile di denuncia.

G.G.