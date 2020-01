Dove sono le candelore? 25 gennaio 2020

L’evento più atteso dell’anno dalla comunità catanese è alle porte e le strade della città vivono intensamente i festeggiamenti in onore di Sant’Agata.

Ecco il programma delle candelore di oggi, sabato 25 gennaio.

Cereo Monsignor Ventimiglia

Festeggiamenti presso il quartiere Cibali in occasione di un pranzo di solidarietà a favore della Cooperativa Controvento e dei ragazzi che ne fanno parte affetti dalla sindrome di Dow. I festeggiamenti si svolgeranno presso la Chiesa madre di piazza Bonadies.

Cereo Fiorai

Ore 09:00 Festeggiamenti presso il quartiere Cibali a favore della Cooperativa Controvento. Festeggerà insieme al Cereo Mons. Ventimiglia e agli Sbandieratori di Motta Sant’Anastasia Rione Panzera.

Cereo Ortofrutticolo

Ore 18:30 Inizio festeggiamenti in via Fratelli D’Antoni 72 Ore 19:30 Festeggiamenti in via Belfiore 149

Cereo Macellai

Ore 16:30 Festeggiamenti presso il Panificio Bruno di via Vittorio Emanuele. A seguire il cereo si dirigerà verso Piazza S. Cristoforo dove sosterà.

Cereo Mastri Artigiani

Ore 16:30 Festeggiamenti in Viale Vittorio Veneto presso Leone Fireworks, Drink Shop Center, Now Cafè, Scuderi Profumi, Vestiti Abbigliamento, Il Fruttivendolo.

E.G.