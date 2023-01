Dove mangiare a Catania in inverno? Il nuovo articolo di Gambero Rosso ci suggerisce alcuni ristoranti da provare.

Catania è una città che ha fatto sempre parlare di se per locali, ristoranti, pizzerie, wine bar. Una città che è stata definita dai francesi “la Milano del sud”.

Dopo la lunga, estenuante pausa della pandemia che ha messo a dura prova i ristoratori portando persino alcuni di loro alla chiusura, Catania torna a pullulare di locali e ristoranti.

Ma quali locali visitare questo inverno a Catania? Quali sono le novità da non perdere?

Concezione

Si trova in via Verdi. Il nome del locale deriva proprio da una cucina concettuale e fuori schema, quella di Manuel Tropea. Il ristorante è un nuovo luogo di punta per il fine dining. Tre menu degustazione: Timbro di voce, Accento marcato e La concezione dello chef.

L’evoluzione

E’ la massima espressione della pizzeria contemporanea del pizzaiolo catanese Lele Scandurra e del suo socio Alessandro Coco. Un menu definito “evolutivo”. Quattro tipi di impasto lavorati con tecniche in pre-fermento: farina di tipo biologica 1, semola di grano duro biologica, impasto al malto tostato, riso e orzo germogliati. Quattro tipi di cottura: al vapore, al vapore e forno statico, frittura e tripla cottura (vapore, frittura e forno). L’evoluzione, in via Quintino Sella, è davvero una pizzeria inclusiva. Disponibile infatti anche una pizza vegana e a breve anche la versione gluten free.

Materia Spazio Cucina: Habitat Boutique Hotel

Di fronte al Teatro Bellini, all’interno di Habitat Boutique Hotel, il ristorante Materia Spazio Cucina di Bianca Celano. Riscoperta e recupero della antiche ricette e dei prodotti sani , sostenibili dei piccoli produttori locali. Una chicca? La degustazione a sorpresa “Dine in Kitchen” con un tavolo riservato con vista sulla cucina.

Casbah del Moro

Per un’esperienza un po’ più esotica, per chi ama provare le cucine provenienti da tutto il mondo, per chi ama le spezie, questo è il luogo giusto. La cucina dell’ex ingegnere informatico Badr Benjelloun si trova in via Luigi Capuana. Originario di Casablanca, lo chef ha elaborato un menù con variazione settimanale. Piatti che puntano sulla tradizione maghrebina utilizzando anche prodotti locali. Il venerdì è il giorno del cous cous.

Angiò Macelleria di Mare

E’ la scommessa di uno chef under 25 Alberto Angiolucci. Un ristorante anche take away che si veste di un doppio abito: ristorante e macelleria di pesce per così dire. Il pesce viene quindi lavorato e trasformato ad esempio in salsicce e salumi di mare, mortadella di polpo ecc… Angiò si trova in viale Africa.

Scirocco Food Lab

Il format dei fratelli Marco e Giacomo Timpanaro aprirà le porta anche in Aeroporto alle partenze del Terminal A. Lo street food arriva quindi anche in aeroporto proprio per la sua perfetta dimensione travel: tramezzini di pesce, panini, arancini, pasta in monoporzione, cannoli espressi.

Plante

In una città dove si mangia carne di cavallo, prende piede anche la cucina plant-based. In via Sant’Anna un laboratorio di cucina vegetariana realizzata con materie prime locali e ricette internazionali.

Acqualavica

A due passi dal Duomo, proprio di fronte gli Archi della Marina in via Dusmet, Acqualavica di Nunzio Di bella patron di Amocù. Un viaggio nel passato alla ri-scoperta della gastronomia siciliana con materie prime locali. La salsa di pomodoro, l’uovo fritto, tutto fatto proprio come facevano le nostre nonne. Un ri-incontro con i vecchi sapori di casa.

Pimento

In Pimento a Tremestieri Etneo si incontrano i due mondi culinari della proprietaria Annagiulia: quello piemontese e quella siciliana. Il locale nasce in una storica dimora siciliana. Ottimi anche i cocktail con cui accompagnare la cena.