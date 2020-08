Tragedia a Caltagirone: 46enne trovata morta sul pianerottolo

Send an email

Pochi ma importanti indizi sulla morte di Caterina Di Stefano, 46 anni, operatrice sociale trovata morta sul pianerottolo del condominio dove viveva a Caltagirone

Al momento, l’unico sospettato è il marito Giuseppe Randazzo, ceramista di 50 anni. Pare, infatti, che la donna avesse deciso di troncare il matrimonio, avviando le pratiche per la separazione. Una decisione non condivisa da Randazzo, che avrebbe tentato più volte di far tornare la donna amata su i propri passi, ma senza successo.

Le liti, dunque, erano all’ordine del giorno tra i due che avrebbe avuto un violento litigio proprio sul pianerottolo di casa. La vittima non presentava ferite di armi da taglio o da fuoco. L’uomo, infatti, ha dichiarato che la moglie sarebbe morta a seguito di una violenta caduta delle scale.

La versione, però, non ha convinto la Procura che ne ha disposto il fermo in carcere.

E.G.