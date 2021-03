Donato (Lega): “Incontro con Razza positivo, proponiamo l’adozione di un protocollo per le cure domiciliari in Sicilia”

Donato (Lega): Molto positivo l’incontro con l’Assessore Ruggero Razza, abbiamo proposto anche in Sicilia come in Piemonte l’adozione di un protocollo per le cure domiciliari.

«Proponiamo che anche in Sicilia sia adottato il protocollo per le cure domiciliari già in uso in Piemonte e che si estenda l’uso degli anticorpi monoclonali – due passi importanti per archiviare al più presto la fase delle chiusure delle attività produttive e le restrizioni alla mobilità».

Lo afferma Francesca Donato dopo un lungo incontro avuto venerdì scorso, in accordo e su delega del Segretario regionale della Lega Sicilia per Salvini Premier Nino Minardo, con l’Assessore alla Sanità siciliana Ruggero Razza.

L’On. Donato ha ribadito l’importanza dell’introduzione a livello regionale di un protocollo aggiornato alle più recenti esperienze di successo riscontrate sull’intero territorio nazionale. Inoltre, ha proposto all’assessore Razza l’utilizzo sperimentale degli anticorpi monoclonali per i pazienti più fragili, visti gli eccellenti risultati sinora ottenuti nelle altre sedi di sperimentazione.

«L’assessore – continua Francesca Donato – ha annunciato l’intenzione di partire in tempi brevissimi con entrambi i punti richiesti, previo esame ed approvazione da parte del CTS. Abbiamo inoltre ragionato insieme sull’evoluzione della curva dei contagi e sulle prossime iniziative da intraprendere per uscire al più presto dalla stagione dei lockdown».