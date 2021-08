Dolce & Gabbana, l’omaggio a Venezia

La tempesta di grandine non ha fermato la sfilata Dolce & Gabbana. The show must go on.

Sulla passerella nel bacino dell’Arsenale, i 105 modelli Dolce & Gabbana hanno continuato a sfilare indossando la collezione Alta Moda Uomo, nonostante la tempesta di grandine.

Una chiusura inaspettata, spettacolare, a tratti persino divertente per la tre giorni veneziana di Dolce & Gabbana.

Tre giorni per omaggiare Venezia, la sua storia, i suoi artisti, i suoi promotori della cultura attraverso le collezioni Alta Moda e Alta Gioielleria.

La collezione Alta Moda Donna è stata presentata in Piazzetta San Marco, una cornice perfetta per i broccati, i velluti, i cristalli, i ricami e le stoffe preziosissime Dolce & Gabbana.

La collezione Alta Gioielleria Donna è stata presentata invece al Palazzo Ducale. Sono creazioni che raccontano sogni e passioni, capolavori realizzati da Maestri artigiani con tecniche secolari tramandate di generazione in generazione.

L’Alta Gioielleria Uomo alla Scuola Grande di San Rocco è un omaggio ai promotori della cultura e dell’arte, ai mecenati che hanno reso questo luogo uno dei più importanti del territorio.

La collezione Alta Moda uomo ha chiuso l’evento di tre giorni. Linee essenziali, forme nette e pulite enfatizzate da decorazioni e ricami.

Tutte le star a Venezia

Per tre giorni Venezia ha brillato più del solito, grazie anche alle tantissime star, personaggi del mondo dello spettacolo, giornalisti, che sono arrivati da tutto il mondo.

Uno sguardo particolare è stato rivolto ai “figli di…” che in alcuni casi hanno anche catturato l’attenzione della stampa più dei genitori.

Pubblicata su tutte le testate giornalistiche, intasando anche le home page di tutti i social, Jennifer Lopez. La star che come ogni buon vito migliora nel tempo, sembra non subire mai gli effetti degli anni che passano. Un look regalo, da vera nobildonna veneziana. Oltre due milioni di likes su Instagram per una donna senza età che per l’occasione ha indossato un bustier tempestato di pietre con un pantalone a vita alta e una mantella lunga fino a terra. Un volto illuminato dal make up artist Mary Phillips e capelli raccolti con un cerchietto simile a una tiara, grazie al lavoro dell’hair stylist Chris Appleton.

Tra le altre star presenti ricordiamo: Monica Bellucci e la figlia Deva Cassel, Heidi Klum con la figlia Leni, Sharon Stone, Jennifer Hudson, Vanessa Bryant, Helen Mirren, Kitty Spencer, Kourtney Kardashian.