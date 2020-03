Tre docenti del Di3A positivi al Coronavirus

Risultati positivi al tampone Covid-19 tre docenti del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente.

Il Rettore dell’Università degli Studi di Catania Francesco Priolo ha disposto l’immediata chiusura delle strutture Di3A, in particolare le sedi di Via Santa Sofia 100 e Via Valdisavoia 5 in questi giorni, per evitare contagi e soprattutto per disinfezione di tutti i locali.

La struttura resterà chiusa fino al 7 Marzo 2020 mentre le attività riprenderanno regolarmente lunedì 9 Marzo.

Inoltre, lo stesso, si fa portavoce dello stato di salute dei colleghi, i quali sarebbero «tutti a casa sotto osservazione e nessuno di loro versa in gravi condizioni.»

Infine, il Rettore informa di star lavorando in sinergia con il Ministero dell’Università e della Ricerca e con le autorità regionali per «concordare eventuali misure restrittive da adottare»

