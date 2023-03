Claudia Giannettino, dj palermitana nei weekend e maestra la mattina, è per la seconda volta tra le 10 migliori dj donne in Italia ed è l’unica siciliana in nomination nella categoria Miglior Woman dj 2022.

La premiazione è in programma per il 26 marzo a Villa Renoir a Legnano, in provincia di Milano; mentre il giorno prima, il 25 marzo, la dj si esibisce al prestigioso Super G di Curmayeur.

Le votazioni sono ancora aperte e c’è tempo fino al 12 marzo per votarla. Basta inviare un sms al 351 6265660 con il codice 315.

La dj siciliana si era già fatta notare nel 2020 quando era in lizza per rappresentare l’Italia per la Top 100 delle producer a livello mondiale. Ha suonato in tutti i migliori locali della Sicilia e gira per i più importanti club d’Italia e d’Europa. Collabora con i più grandi deejay nazionali e internazionali, e si dedica molto anche ai grandi eventi e festival siciliani. Predilige i seguenti generi: tech house e techno, per lei è fondamentale selezionare la musica in base al pubblico che ha davanti.