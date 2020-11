Divieto circolazione comuni: Castelmola, Giardini Naxos, Latojanni e Taormina unico territorio

Castelmola, Giardini Naxos, Latojanni e Taormina complesso territoriale comune, si può circolare.

I sindaci dei quattro comuni riescono ad “aggirare” il divieto introdotto dall’ultimo DPCM. Quale giustificazione alla base del provvedimento adottato “la particolare conformazione del territorio e l’interconnessione tra i diversi comuni.

I sindaci comunicano questa intesa, che va incontro alle esigenze della popolazione, “affinché ci sia una omogenea interpretazione delle “assolute urgenze” indicate nel decreto”. Si replica così quanto era stato deciso dai quattro comuni già in occasione del lockdown dello scorso inverno, in un’ottica di comprensorialità tra i centri del primo polo turistico siciliano.

L’intesa non consentirà al cittadino di scegliere a propria discrezione qualsiasi supermercato presente sul territorio, ma consente soltanto di recarsi per gli approvvigionamenti più consistenti nel supermercato più vicino alla propria abitazione. “Si auspica – raccomandano i sindaci in una nota – una riconsiderazione della limitazione anche da parte delle autorità superiori, attraverso una interpretazione meno rigida della norma. Vogliamo sottolineare che non è nel potere dei sindaci emettere ordinanze sulla limitazione degli orari dei supermercati, di competenza di altri organi istituzionali. In questo senso va anche chiarito che gli esercizi commerciali (supermercati, negozi di prossimità, ristoranti da asporto) possono consegnare a domicilio i generi alimentari cotti o crudi limitatamente agli orari di apertura al pubblico e non oltre.