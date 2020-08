Send an email

La SS117 Bis “Centrale Sicula” è chiusa la traffico per il dilagare di un incendio divampato tra gli svincoli di Bivio Forma e Parco Ronza. La statale è chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto presenti vigili del fuoco, personale Anas e forze dell’ordine. La viabilità, inoltre, risulta provvisoriamente deviata su strade secondarie segnalate in loco.

G.G.