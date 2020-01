Disposta la riapertura parziale del cimitero di Aci Castello

Il sindaco Carmelo Scandurra ha disposto la riapertura parziale del cimitero di Aci Castello.

Lo scorso 5 gennaio, infatti, a causa delle forti raffiche di vento il cimitero ha subito dei danni. In particolare, un cipresso di grandi dimensioni si è abbattuto schiantandosi sulle tombe a terra. Il 7 gennaio dunque, i tecnici dell’osservatorio per le malattie delle piante di Acireale hanno eseguito un sopralluogo. Gli alberi ubicati all’esterno dell’area interdetta non presentano segni tali da impedire la fruizione al pubblico.

Resta delimitata al pubblico l’area in rosso nella planimetria, la parte sud del Cimitero corrispondente a via dei Gigli, viale del Mirto, viale del Cipresso, viale delle Rose, viale delle Putine, viale delle Ginestre.

