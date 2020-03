Pogliese dispone la chiusura dei mercati rionali e storici

Il provvedimento emesso ieri dal Primo Cittadino catanese, Salvo Pogliese, in merito ai mercati rionali e storici settimanali con la scelta di lasciarli, oggi è stato revocato dallo stesso.

Infatti, pochi minuti fa, Pogliese ha reso noto ai propri cittadini, tramite la piattaforma social Facebook, di aver disposto la chiusura dei mercati/ mercatini di ogni tipo nella provincia etnea.

Le parole del Sindaco

«Alla luce delle nuove interpretazioni del governo nazionale sulle disposizioni per prevenire il contagio da Coronavirus anche nei mercati all’aperto, dell’intesa collegialmente raggiunta in video conferenza tra i sindaci delle città metropolitane italiane di autorizzare solo quelli recintati e della conferma volontà del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è appena concluso; ho disposto la chiusura dei mercati storici e rionali, sino al prossimo 3 Aprile.»

