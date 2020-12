“Disegna il tuo desiderio dopo il Covid19”: il concorso destinato ai più piccoli di Petrol Company

Il Covid passerà. Presto torneremo ad abbracciarci, a trascorrere le giornate con i nostri affetti più cari senza paura. Nell’attesa, immaginiamo un futuro dove l’emergenza sanitaria non c’è più e mettiamolo su carta con il concorso promosso da Petrol Company srl “Disegna il tuo desiderio dopo il Covid19” destinato ai bambini tra i 5 e i 10 anni.

L’idea è di mamma Alma che conosce bene le incertezze che possono colpire i più piccoli, catapultati in un mondo oggi più che mai ricco di difficoltà e le restrizioni, dove l’unica arma a nostra disposizione è la fantasia!

«Ci tenevo ad attenzionare i bambini in un momento di fragilità. Attraverso la Petrol Company, che gode di ottima visibilità, l’iniziativa vuole dare un input positivo. La speranza per il futuro è fondamentale. I bambini, che certamente soffrono di questa situazione, adesso hanno un compito speciale con il nostro concorso: raccontarci attraverso i loro disegni la prima cosa che faranno una volta terminata l’emergenza sanitaria».

«Ho un bimbo di nove anni, non sono mancati i momenti di nervosismo durante il lockdown. È al corrente di questo problema mondiale. Proprio per questo motivo -sottolinea Alma- la mia idea si è fatta largo tra i tanti pensieri di mamma».

Come partecipare al concorso?

In tre punti vendita Petrol Company – Acireale via Cristoforo Colombo, Gravina di Catania via Etnea e San Gregorio Uscita paesi etnei- sarà possibile imbucare nelle apposite urne il disegno del vostro bambino, indicando sul retro del foglio i suoi dati -nome, cognome, età- ed il numero di telefono dei genitori.

In palio tre ricchi premi. Il primo disegno estratto vincerà la PlayStation 5, mentre al secondo e terzo classificato andranno due coloratissime polaroid. Ma Petrol Company premierà anche i genitori, che accompagnano i propri figli in questi viaggi nel mondo della fantasia, con dei buoni carburante così distribuiti: dal valore di 100 per il primo classificato, e da 50 per i restanti due.

L’estrazione avverrà sabato 19 dicembre.