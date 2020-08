Send an email

Disavventura per due ciclisti sull’Etna

Due ciclisti, a causa delle intemperie meteo, sono rimasti bloccati ieri pomeriggio sulle zone sommitali dell’Etna. A salvarli i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Nicolosi (CT).

I due escursionisti, raggiunto il Cratere “Escrivà”, posto a 2550 mt di quota nel versante sud dell’Etna, sono stati sorpresi da un violento temporale. Inoltre la fitta nebbia impediva loro di continuare l’ascesa del vulcano con le proprie mountain bike. Attivati i militari delle Fiamme Gialle che, tempestivamente, hanno rintracciavano i due ciclisti, infreddoliti anche per l’inadeguato abbigliamento per le alte quote. Gli agenti hanno accompagnato i due con idoneo mezzo di soccorso presso il piazzale del rifugio Sapienza, dove avevano parcheggiato la propria autovettura.

E.G.