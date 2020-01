Disarticolato braccio di Cosa Nostra a Mascalucia: 38 arresti

Smantellata una ramificazione del clan “Santa Paola-Ercolano” attiva nel territorio di Mascalucia.

Così i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania questa mattina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 38 soggetti di cui 13 in carcere, 22 agli arresti domiciliari e 3 dell’obbligo di presentazione alla Procura Generale. Sugli indagati pende dunque l’accusa di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori ed estorsione con metodo e finalità mafiosa.

L’indagine Overtrade

L’indagine, denominata “Overtrade”, avviata nel dicembre 2016 fino allo stesso mese del 2018, aveva come obiettivo primario quello di monitorare le attività del gruppo di Mascalucia e dei suoi associati all’indomani della

scarcerazione di Salvatore Mazzaglia e del genero Mirko Casesa. Quest’ultimi, entrambi personaggi di vertice nella famiglia di Cosa Nostra catanese Santapaola – Ercolano.

Un gruppo criminale “tutto in famiglia”

Le complesse indagini, incentrate soprattutto sulle due citate figure criminali, hanno consentito infatti di accertare molteplici reati. A partire dalla loro appartenenza mafiosa ad una serie di reati fine quali estorsioni mafiose, reati in materia di armi e intestazioni fittizie di beni. A ciò si aggiunge un imponente traffico di stupefacenti di vario tipo che vede in Salvatore Mazzaglia una figura centrale. Il suo gruppo criminale costituito dal figlio Giovanni, dal genero Mirko Casesa, dal nipote Victor Mangano e da Elena Nicosia, aveva invece il compito di mantenere i contatti con gli acquirenti e deputata, unitamente al Mangano, al trasporto e alla consegna dello stupefacente.

La poliedricità di Mazzaglia

Salvatore Mazzaglia, grazie al suo pedigree criminale, è riuscito ad intessere amicizie con esponenti della criminalità organizzata calabrese, etnea e in generale siciliana. Tale “collaborazione” aveva infatti attivato diversi canali di rifornimento per l’acquisto di ingenti quantitativi di stupefacente di vario tipo. Proprio in ragione del credito criminale goduto, Mazzaglia riusciva a comprare le sostanze ad un prezzo più basso del “mercato”. Dopo, lo stesso applicava un rincaro che costituiva il guadagno relativo alla sua intermediazione. Ma Mazzaglia non gestiva infatti nessuna piazza di spaccio sul territorio: si limitava a movimentare grossi quantitativi di stupefacente in favore di importanti acquirenti.

Le relazioni tra Siracusa e Catania

Dell’associazione faceva parte anche il figlio Giovanni che affiancava il padre nei traffici più rilevanti. Tra questi anche la fornitura dello stupefacente in provincia di Siracusa ai fratelli De Simone ed in Provincia di Catania ai fratelli Vacante. Quest’ultimi, inoltre, nipoti del più noto Roberto Vacante attualmente detenuto e sottoposto al regime carcerario 41 Bis.

Nel corso dell’attività d’indagine gli agenti hanno accertato anche l’estorsione effettuata da Salvatore Mazzaglia e dal genero Mirko Casesa in danno di un esercizio commerciale di Nicolosi. Scoperta anche la fittizia attribuzione ad Agata Mazzaglia, moglie di Casesa, della titolarità di una impresa per la commercializzazione di prodotti lattiero caseari e uova, adesso sequestrata.

Gli arrestati

A conclusione delle indagini, dunque, contestati 46 capi di imputazione nei confronti di 51 indagati. In carcere sono finiti:

1. BATTAGLIA Antonino Sebastiano, nato a Catania il 23.7.1993

2. CASESA Mirko Pompeo, nato a Catania il 10.3.1983

3. DE SIMONE Fabio, nato a Siracusa il 2.5.1975

4. DE SIMONE Maurizio, nato a Siracusa il 9.4.1973

5. DI SALVO Carmelo, nato a Catania il 17.11.1979

6. FUSELLI Orazio, nato a Catania il 3.11.1983, in atto detenuto presso la Casa

Circondariale di Termini Imerese

7. LOMBARDO Giuseppe, nato a Palermo il 26.12.1971

8. MAZZAGLIA Giovanni, nato a Catania il 9.3.1990

9. SAPIA Vincenzo, nato a Catania il 31.1.1966

10. SCAVO Davide Lorenzo Sebastiano, nato a Catania il 15.6.1984

11. SCUDERI Antonino, nato a Catania il 10.3.1965

12. SGROI Lorenzo, nato a Catania il 9.2.1978

13. TUCCI Sebastiano Orazio, nato a Catania il 26.9.1973

Agli arresti domiciliari invece

14. CALAFIORE Massimo, nato a Locri (RC) il 23.9.1968, residente a Solarino (SR)

15. CASTORINA Salvatore, nato a Catania l’11.6.1983

16. CODISPOTO Francesco, nato a Catania il 30.12.1975

17. CULLETTA Salvatore, nato a Catania il 18.11.1966

18. CURRAO Alfio, nato a Adrano (CT) il 4.5.1967

19. DISTEFANO Maurizio, nato a Catania l’ 11.1.1976

20. FICHERA Michele Angelo, nato a Catania l’8.11.1966

21. GIARRUSSO Mariano, nato a Catania il 19.1.1991

22. MARSALA Marco, nato a Palermo il 9.4.1979, in atto detenuto presso la Casa

Circondariale di Palermo Pagliarelli

23. MASCOLINO Giuseppe, nato a Catania il 9.10.1986

24. MIRAGLIA Rosario, nato a Catania il 17.4.1985

25. NICOSIA Elena, nata a Catania il 3.10.1984

26. PELLEGRINO Antonio, nato a Catania il 2.9.1993,

27. PUGLISI Angelina, nata a Catania il 28.6.1966

28. RUSSO Carmelo, nato a Catania il 19.8.1955

29. SAMBATARO Salvatore, nato a Paternò (CT) il 17.7.1984, in atto detenuto presso la

Casa Circondariale di Catania Bicocca

30. SCUDERI Luigi, nato a Catania il 10.11.1988

31. VACANTE Antonino, nato a Catania il 25.3.1984

32. VACANTE Dario, nato a Catania il 5.10.1986

33. ZAGAME Rosario, nato a Catania il 28.11.1972, in atto detenuto presso la Casa

Circondariale di Palermo Pagliarelli

34. ZINGALE SILVESTRO, nato a Catania il 12.8.1967

35. MUSUMECI Davide, nato a Catania il 4.6.1991, residente a Mascalucia in via Vittorio

Alfieri n. 7, domiciliato a Mascalucia in via delle Mimose n. 10

Obbligo di presentazione alla P.G. per:

36. FATUZZO Davide., nato a Catania il 10.2.1976

37. FAZZEMI Antonino , nato a Catania il 16.2.1980

38. MAZZAGLIA Agata, nata a Catania il 09.04.1986

E.G.