Dipendente positiva al Covid, chiude pasticceria a Giarre

Per 10 giorni, un noto bar pasticceria di corso Messina, a Giarre, rimarrà chiuso per quarantena cautelativa per una dipendente risultata positiva al Covid19.

Il virus mette in difficoltà anche le attività commerciali.

«Essendoci ritrovati -si legge in un post sulla pagina Facebook della pasticceria- in questa situazione, pur avendo adottato tutte le misure cautelative, siamo venuti a conoscenza che una nostra dipendente, appena tornata dalle ferie, è risultata positiva al Covid. Pertanto, nel rispetto di tutti gli altri nostri dipendenti e della nostra fidatissima clientela, riteniamo opportuno sospendere l’attività per i 10 giorni di quarantena fiduciaria».

«Riapriremo appena verrà attestata la buona salute di tutti, con la dovuta approvazione da parte dell’Asp», conclude il post.

