L’ex Iena Dino Giarrusso ed oggi eurodeputato ha annunciato che lascerà il Movimento Cinque Stelle

«Annuncio che lascerò il Movimento cinque stelle” – si confida il catanese a – Coffebreak su L7 – Già so la delusione di tantissime persone che mi scrivono e mi chiedono di non mollare e so che farò la gioia di tanti che nel movimento mi hanno sempre combattuto», ha aggiunto.

«Sto fondando un nuovo movimento politico. Di Battista? No, non l’ho sentito, ne ho parlato invece con persone fuoriuscite e scontente del movimento M5s. Vorrei fondare un movimento politico che faccia in modo che sud e nord siano alla pari», ha sottolineato l’eurodeputato.

“La base del Movimento è sparita”

Sentito al telefono da Repubblica, Giarrusso ha precisato inoltre: «Scriverò un libro sulle bugie e intimidazioni ricevute. Sono disgustato, è una fiera dell’ipocrisia, non ne potevo più». Poi ha criticato l’evoluzione del M5s: «La base del Movimento è sparita. I valori sono stati traditi, c’è un piccolo gruppo che sceglie per tutti e isola i non allineati. È la caricatura del vecchio partito».

Inoltre, ha proseguito, «le regole vengono quotidianamente calpestate. Non avevo avvertito nessuno del mio addio, non ci ho dormito stanotte, sono stato indeciso fino all’ultimo».

