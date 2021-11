Diletta Leotta, è il momento del cinepanettone

L’inarrestabile Diletta Leotta debutta sul grande schermo, dal 16 dicembre.

Diletta Leotta, presentatrice catanese, volto del calcio, debutta sul grande schermo, cavalcando l’onda del successo.

Continua a far parlare di se la bella showgirl, questa volta però non si parla di fidanzamenti o dell’attore Can Yaman. Diletta Leotta debutta come attrice nel cinepanettone diretto da Alessandro Siani.

L’annuncio del debutto è arrivato dalla stessa Leotta che con un post Instagram ha pubblicato la locandina del film e dato appuntamento ai suoi fan al cinema dal 16 dicembre.

Nel film “Chi ha incastrato Babbo Natale?” Diletta Leotta sarà la protagonista femminile accompagnata da un cast che include Siani, Cristian De Sica e Angela Finocchiaro.

De Sica, nelle vesti di Babbo Natale, incontra ormai diverse difficoltà nel soddisfare le richieste sempre più tecnologiche. Ad ostacolare ulteriormente Babbo Natale la Wonderfast, una multinazionale specializzata nelle consegne online più veloci del mondo. Ad aiutarlo la sua segretaria, Diletta Leotta, e i suoi elfi. Siani interpreterà invece il ruolo del truffatore Genny, il “re dei pacchi”, coadiuvato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni.