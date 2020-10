Diagnosi precoce del tumore al seno: incontro online su “Costruire Salute”

Send an email

L’azienda Ospedaliera Cannizzaro organizza un incontro online “Costruire Salute” per delineare le “buone prassi” per una diagnosi precoce delle neoplasie della mammella. Con il peggiorare dell’emergenza epidemiologica, infatti, l’adesione agli screening rischia di ridursi ancora. L’incontro, in diretta giovedì 29 ottobre, alle 17:00, si terrà virtualmente sulla pagina Facebook “Costruire Salute” della Regione Siciliana e sulla pagina dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro.

Dopo l’introduzione del Direttore Generale dott. Salvatore Giuffrida e del Direttore Sanitario dott. ssa Diana Cinà, interverranno la dott.ssa Daniela Segreto. Prenderanno poi la parola la dott.ssa Francesca Catalano, coordinatrice della Rete Senologica Regionale, cui sarà possibile porre domande, e la dott.ssa Aurora Scalisi, presidente della LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori. Infine, la testimonianza della paziente Giovanna Sacco.

G.G.