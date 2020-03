Denunciati quattro posteggiatori abusivi nel Centro Storico

Prepotentemente, si imponevano sugli automobilisti, diventando quasi “i padroni della strada”. Era questo l’atteggiamento di alcuni posteggiatori abusivi presenti tra via Carlo Felice Gambino e piazza Turi Ferro, nel pieno Centro Storico.

Così è scattata la denuncia per quattro persone, tre delle quali recidive. Dall’altra parte della città, invece, denunciati altri due parcheggiatori abusivi.

Unitamente alla Polizia di Stato e alla Polizia Locale, la ditta incaricata alla riscossione dei tagliandi di sosta nelle strisce blu hanno constatato come molti automobilisti non esponessero la ricevuta del pagamento. Così, gli agenti hanno elevato circa 52 sanzioni per violazione del codice della strada.

In alcune zone del catanese, inoltre, i parcheggiatori abusivi detenevano le chiavi delle auto parcheggiate poiché lasciategli dagli stessi clienti.

E.G.