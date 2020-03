Agen chiede il blocco per tutti i pagamenti per le imprese

La situazione di stallo economico dovuta all’emergenza epidemiologica Covid-19 rischia di provocare seri danni all’economia nazionale.

Così circa un’ora fa Francesca Donato, si è unita all’appello di Pietro Agen, Presidente delle Camere di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa in merito alla salvaguardia di quelle aziende produttive, in questo momento, molto danneggiate. La Donato, europarlamentare dal 2019 e attivo componente della Lega, nella sua pagina Facebook, si esprime circa la discussa proposta avanzata da Agen di un “Decreto frigorifero”.

Il Presidente della ConfCommercio del SudEst Sicilia, infatti, tramite un video messo online su Facebook, ha comunicato l’urgenza di prendere provvedimenti concreti per non lasciare sole le aziende. A sostenere la causa di Agen anche diverse forze politiche, imprenditoriali e sindacali.

Dato l’evidente svantaggio economico derivante dall’obbligo delle aziende nel continuare a pagare servizi e merci per una clientela fantasma, il decreto in questione dovrebbe alleggerire il contraccolpo finanziario che tali aziende subiranno, quasi inevitabilmente, quando si tornerà alla normalità. Infatti, le aziende si trovano costrette a pagare le merci che non hanno venduto o che non hanno avuto il tempo di spedire nelle filiali così come l’affitto e la vigilanza delle strutture, nonché i servizi di luce, acqua, telefono, gas.

In cosa consiste il Decreto Frigorifero?

La proposta riguarderebbe il congelamento per 60/90 giorni di tutti i pagamenti da effettuare.

Secondo quanto discusso dal Presidente della ConfCommercio del SudEst Sicilia, chiaramente le banche dovrebbero bloccare i prestiti per un periodo di un anno. Mentre il Medio Credito Centraleassicurare la copertura finanziaria per quelle aziende che possono rispondere economicamente bene, alla manovra finanziaria.

Quando finirà questo stato di cose, i debiti potranno essere rateizzati in 6/12 mesi. Tutto ciò potrebbe arginare un eventuale e serio crollo economico delle nostre aziende nazionali.

G.G.