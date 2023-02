La decima edizione della DocItaly, la manifestazione dedicata alla valorizzazione dei promotori della qualità, ha visto trionfare Davide Merlino come delegato nazionale della sezione street food.

La dedizione, passione e buona volontà di Davide Merlino nella promozione del cibo, si è distinta attraverso l’organizzazione di grandi eventi come il Sicily Food Festival, il Beer Street, il Dolce Sicily e tanti altri, che hanno contribuito a far conoscere la cucina siciliana in tutto il mondo.

É stato riconfermato come ambasciatore DocItaly per il 4 anno di fila, un riconoscimento che viene assegnato solo ai migliori chef e promotori della cucina italiana.

Grazie alla sua competenza e alla sua esperienza, è stato nominato delegato nazionale della sezione street food.

Questo è un riconoscimento molto importante, che conferma l’impegno nella promozione del cibo di strada e nella valorizzazione dei produttori locali.

La promozione del cibo di strada, in particolare, rappresenta una grande opportunità per valorizzare le produzioni locali e le tradizioni culinarie regionali.

Grazie alla nomina come delegato nazionale della sezione street food, si potranno promuovere ancora di più queste eccellenze culinarie, creando nuove opportunità di sviluppo per il territorio e per i produttori locali.

“Sono veramente commosso per la riconferma come Ambasciatore Doc Italy per la promozione food e la nomina come delegato nazionale della sezione street food, avvenuta in occasione della cerimonia al Campidoglio di Roma. Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno voluto rinnovare la loro fiducia in me, e in particolare ringrazio il comitato Doc Italy per avermi scelto nuovamente per questo ruolo così prestigioso. Lavorerò con impegno e dedizione per promuovere il cibo di strada e per far conoscere le eccellenze culinarie regionali e locali“.