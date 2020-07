Danni in molti comuni causa maltempo: alberi caduti su strada e autoveicoli

Il maltempo di queste ore ha prodotto alberi caduti su strada e su autoveicoli, si segnalano, inoltre, cornicioni pericolanti. Le zone più colpite interessano il territorio dei comuni di Adrano, Biancavilla, Paternò, Misterbianco, Catania, Mascalucia, Gravina e Aci Sant’Antonio, Aci Catena. Si segnala ad Aci Sant’Antonio una squadra operativa per il soccorso di un’auto in panne, rimasta bloccata dall’acqua. Un’ulteriore squadra è operativa presso il comune di Aci Catena nella rimozione di un albero caduto su una proprietà privata. Inoltre, si evidenziano ulteriori interventi a Catania: in via Duca degli Abruzzi, per un albero caduto su uno scooter. Invece, è già stato espletato un intervento in Viale Vittorio Veneto, per un albero caduto su delle autovetture in sosta.

In fase di aggiornamento.

G.G.