Dalle pendici dell’Etna ConAver crea una nuova esperienza nel mondo dei cosmetici

Innovazione, creatività e razionalità: sono queste le parole che riassumono al meglio la mission di ConAver Line Cosmetics, un’azienda siciliana giovane fondata da giovani che ha portato una ventata di novità nel panorama cosmetico.

Tutto inizia nel 2014 da tre amici Alessandra, Roberta e Dario che si sono impegnati a reinventarsi nella nuova imprenditoria catanese con un progetto dinamico e l’avanguardia che potesse unire cosmetici e territorialità. Era Aci Catena il loro piccolo quartier generale, ma man mano i sogni e i progetti si sono fatti troppo grandi per una realtà così piccola: era il momento di ampliare la produzione.

La pandemia non ferma i sogni

Il 2019 rappresenta l’anno della svolta per Conaver Line Cosmetics: tanta la tenacia e la voglia di crescere -unita all’esperienza del settore- che neanche la pandemia mondiale è riuscita a frenare l’obiettivo principale dei tre giovani.

Così l’ampliamento e la costruzione di una nuova e moderna struttura, che oltre ad una intensa attività produttiva, potesse ospitare anche vari servizi nel settore cosmetologico è diventata realtà. La ConAver, dunque, si sposta in una grande e luminosa struttura alle pendici dell’Etna con il vulcano ad augurargli il buongiorno ogni mattina.

Un progetto unico nel suo genere che inizia proprio dalla sua vera essenza, diventare produttori di cosmetici, accompagnando dallo studio del progetto, ricercando e studiando ogni minimo dettaglio un prodotto unico, e che soprattutto sia realizzato con amore e dedizione. L’impegno quotidiano, il controllo costante della filiera, l’adozione e l’impiego di nuove tecnologie sono gli ingredienti di successo per puntare ad esserne protagonista di settore.

Chi sono i Co-founder

Grazie alle sue doti organizzative e agli studi economici, la parte amministrativa e informatica dell’azienda è seguita, con ordine e professionalità, da Alessandra Condorelli, che ne coordina la gestione economica e contabile, collaborando con tutti i reparti, e andando incontro alle esigenze dei suoi collaboratori per snellirne il lavoro.

Amante dell’arte e creativa di per sé, Roberta Condorelli, ha trasformato la sua passione nel suo lavoro di Graphic Designer, gestendo il reparto grafico e occupandosi interamente della realizzazione di tutti i progetti grafici interni o su richiesta del cliente, in collaborazione all’ufficio marketing.

Controllo e gestione dei processi produttivi e commerciali, sono le linee guida di Dario Aversa, che monitora ogni passaggio, dalla vendita alla realizzazione del prodotto finito, guidando con caparbietà un reparto commerciale sempre più ricco e fornendo ogni informazione tecnica e delucidazione per le perplessità.

I tre co-founder sono a capo di una quadra di giovani collaboratori, ognuno con un ruolo diverso e che ricchi di esperienza, sono pronti a mettersi in gioco per avanzare in questo nuovo progetto e sognare insieme a loro. I risultati ottenuti in questi anni sono il frutto, non solo di un lavoro meticoloso su ogni ramo aziendale, ma la determinazione e la dedizione di ognuno.

Non solo cosmetici: ConAver è anche formazione e consulenza estetica

ConAver non si ferma al ramo estetico ma si pone come obiettivo quello di divenire la prima impresa siciliana produttrice, con al suo interno uno spazio interamente dedicato alla formazione e consulenza estetica.

La cornice è completata da uno stabilimento moderno ed efficiente, realizzato con impianti di ultima generazione per garantire i più elevati standard qualitativi. Infine un laboratorio di ricerca e sviluppo e di controllo qualità, strutturato per poter produrre e sostenere intere linee o singoli prodotti con l’aiuto di materie prime selezionate.

“La creatività è la capacità di trasformare l’immaginazione in realtà!”

La ConAver, dunque, partecipa allo sviluppo del cosmetico a 360°, suggerendo le nuove tendenze di mercato, ricercando i principi attivi più innovativi, fornendo assistenza nella compilazione dei testi in conformità alle norme vigenti.

«I risultati ottenuti ad oggi sono il frutto, non solo di un lavoro meticoloso, ma il successo di una mentalità vincente»,affermano i tre co-fondatori.