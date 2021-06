Giorno 31 luglio Levante si esibirà a Castellammare del Golfo per l’esclusivo concerto Dall’alba al tramonto live.

Dopo la pubblicazione del singolo Dall’alba al tramonto la cantante ha annunciato ben 10 tappe del nuovo tour in Italia prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

La cantautrice siciliana torna in Sicilia il 31 luglio per un concerto in Piazzale Stenditoio di Castellammare del Golfo alle ore 19.30.

Potete acquistare i biglietti su www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali.