Dalla passione per il disegno i foulard di Valentina Ciadamidara

La voglia di riscoprire le proprie passioni e ritornare alle proprie origini. Dal diploma al liceo artistico alla laurea in archeologia fino al lavoro di segretaria d’azienda, Valentina Ciadamidara non ha mai abbandonato la sua passione per l’arte e il disegno.

Da buona figlia di Mamma Etna, anche Valentina è esplosa e i suoi lapilli hanno oggi la forma di foulard. Foulard e stoffe realizzate con disegni ispirati alla cultura siciliana. Disegni che Valentina realizza con colori accesi mediterranei ad acquerello ispirati ai miri e alle leggende della cultura siciliana. I disegni vengono poi stampati su tessuti, seta o poliestere da un’azienda del Nord Italia specializzata nella stampa di tessuti.

Ecco che da queste stoffe nascono foulard, fermacapelli e altri accessori. Un mondo ancora tutto femminile, ma pronto ad aprirsi anche all’universo maschile con ad esempio le cravatte.

Il brand di Valentina Ciadamidara, in corso di registrazione, Valeciada Art, punta sulla vendita online e a breve sarà disponibile il sito e-commerce per la vendita diretta.